В России удивились обнаруженному «Новичку» в анализах Навального

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин рассказал об удивлении из-за определенного в анализах Алексея Навального вещества из группы «Новичок». Об этом он заявил в ходе 95-й сессии исполнительного совета, передает РИА Новости.

По его словам, у России возникает «отдельный вопрос» — как немцы, которые всегда утверждали, что не синтезировали подобных веществ, мгновенно выяснили, чем отравлен оппозиционер, и представили всему миру свою версию.

Шульгин подчеркнул, что ряд западных стран, в первую очередь Берлин, пытается представить дело так, будто Навальный был отравлен токсичным веществом, которое можно классифицировать как новейшее химическое оружие суперкласса. «При этом даже не задумываются над тем, что рисуют абсолютно гротескную картину, которую иначе как фантастикой назвать нельзя», — подытожил постпред России при ОЗХО.

Ранее Шульгин сообщил, что Москва не собирается оправдываться перед западными странами из-за ситуации с оппозиционером. «Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в "отравлении" Навального», — сказал он.

6 октября британское подразделение ОЗХО подтвердило наличие яда группы «Новичок» в анализах Навального. Найденное вещество имеет характеристики, аналогичные токсичным химикатам, однако не включено в список Приложения к Конвенции по химическим веществам.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.