Россия отказалась оправдываться перед Западом из-за Навального

Россия не собирается оправдываться перед западными странами из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на 95-й сессии Исполнительного совета, передает ТАСС.

«Несмотря на все сомнительного рода призывы к нам (...) провести национальное расследование и сотрудничать с ОЗХО, заявляем, что Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в "отравлении" Навального», — подчеркнул Шульгин.

Он добавил, что Москве не в чем оправдываться перед другими странами. По мнению постпреда России при ОЗХО, в первую очередь Германия должна откликнуться на четыре обращения Генпрокуратуры об оказании правовой помощи. «Она обязана представить нам все материалы и вещественные доказательства, которые, в трактовке немецкой стороны, доказывают совершение преступления против российского гражданина», — пояснил Шульгин.

Он заверил, что Россия в полной мере выполняет все свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Страна полностью и досрочно уничтожила все запасы химического оружия, ликвидировала соответствующее технологическое оборудование, содействует осуществлению верификационного режима на объектах химпромышленности и ведет международное сотрудничество в интересах нераспространения.

Ранее британское подразделение ОЗХО подтвердило наличие яда группы «Новичок» в анализах Навального. Найденное вещество имеет характеристики, аналогичные токсичным химикатам, однако не включено в список Приложения к Конвенции по химическим веществам.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.