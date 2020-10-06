Россия ответила на отчет ОЗХО о «Новичке» в анализах Навального

Министерство иностранных дел России отреагировало на отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в котором подтвердилось наличие яда группы «Новичок» в анализах Алексея Навального. Комментарий доступен на сайте ведомства.

МИД обратил внимание на «предсказуемую оперативность» публикации «полученного буквально накануне» отчета по итогам исследования биоматериалов Навального. «Фантастическая по сути история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию», — сказано в сообщении министерства.

Кроме того, ведомство обвинило ОЗХО в предвзятости. Выводы военных лабораторий Германии, Франции и Швеции подтвердили еще две назначенные техсекретариатом ОЗХО лаборатории, которые «тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического сообщества», отметили в МИД. Москва добавила, что запросы Генпрокуратуры России так и остались без ответа.

Россия намерена распространить свое видение ситуации, предоставив государствам-участникам ОЗХО «хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля», в ходе текущей сессии исполсовета. «Рассчитываем все же, что предстоящая совместная работа российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопроса», — подытожили дипломаты.

Ранее британское подразделение ОЗХО подтвердило наличие яда группы «Новичок» в анализах Навального. Найденное вещество имеет характеристики, аналогичные токсичным химикатам, однако не включено в список Приложения к Конвенции по химическим веществам.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.