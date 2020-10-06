В организме Навального нашли не запрещенное ОЗХО вещество

В крови и моче Алексея Навального обнаружены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, говорится в заявлении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликованном на ее сайте.

В ОЗХО уточнили, что найденные в организме Навального вещества имеют характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов. «Этот ингибитор холинэстеразы не включен в список Приложения к Конвенции по химическим веществам», — указано в сообщении организации.

Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас поблагодарил лаборатории, участвовавшие в исследовании, за быструю работу. «Он также посчитал, что эти результаты вызывают серьезную озабоченность. Государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия объявили применение химического оружия кем бы то ни было при любых обстоятельствах как предосудительное и полностью противоречащее правовым нормам, установленным международным сообществом», — говорится на сайте организации.

Ранее 6 октября британское подразделение ОЗХО подтвердило наличие яда группы «Новичок» в анализах Навального. При этом конкретное вещество, найденное в организме оппозиционера, не указывалось.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан.

Под «Новичком» в прессе в последние годы подразумевается семейство отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которое включает в себя несколько похожих друг на друга соединений. Среди последних известны вещества под наименованиями A-230, A-232, A-234 и А-242, структурные формулы данных химикатов внесены в Список 1 отравляющих веществ, подпадающих под действие Конвенции о запрещении химического оружия. Владимир Углев, один из создателей веществ, ставших известными как «Новичок», заявлял «Коммерсанту» в 2018 году, что химикатов под таким названием действительно не было. «Были вещества А-230, А-234, А-232, А-242 — все», — говорил он. Аналогичные высказывания насчет «Новичка» в разное время делали и высокопоставленные российские официальные лица, в том числе глава МИД Сергей Лавров.