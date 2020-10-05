ОЗХО ответила на запрос России по Навальному

Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответила на запрос России и заявила, что в кратчайшие сроки приступит к расследованию ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что в ОЗХО готовы предоставить группу экспертов для расследования. Москву попросили дать дополнительные разъяснения по поводу типа запрашиваемой экспертизы. Помимо этого, в ОЗХО поблагодарили Россию за доверие к независимости и компетентности организации.

29 сентября в российском МИД обвинили ОЗХО в политической ангажированности и предвзятости. Дипломаты указали, что, скорее всего, в готовящемся докладе об оказании по просьбе Германии «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов отравляющего вещества «Новичок» в биопробах Навального.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня россиянину оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа Навального отправили в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.

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