Глава СВР назвал заявления Навального тупой пропагандой

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин ответил Алексею Навальному, который заявил, что пострадал от действий спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

Глава спецслужбы назвал подобные заявления оппозиционера «тупой русофобской пропагандой».

Власти Германии не отвечают на запросы России о Навальном, а значит, что-то скрывают, считает Нарышкин. Также, по его словам, у Москвы есть подтверждения отсутствия токсичных веществ в организме оппозиционера, пока он находился в России.

Ранее спецдокладчики ООН начали расследование инцидента с Навальным. Россиянин обратился с просьбой о расследовании через адвоката Вильяма Бурдона к специальному докладчику ООН по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении Ирен Хан, а также специальному докладчику ООН по вопросу о внесудебных или произвольных казнях Аньес Калламар. Известно, что они уже провели беседу с оппозиционером в Берлине.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.