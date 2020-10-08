Омский врач исключил отравление Навального в местной больнице

Алексею Навальному не могли подсыпать яд в омской больнице — это исключено, так как к нему не приходил никто из посторонних. Об этом заявил главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев, передает РИА Новости.

По словам Сабаева, в больницу был доступ только у основной бригады местных специалистов и троих, приехавших из Москвы. «В общем-то, все, других специалистов, которые занимались пациентом, не было», — сказал он.

Медик уточнил, что в токсикологическом центре подразумевается закрытый режим. Пациент при этом находился в «химически безопасном объекте», и на него не оказывалось внешнее воздействие химикатов и пищевых продуктов. Сабаев подчеркнул, что лично руководил процессом и отвечает за это.

Ранее Сабаев заявил, что внешний вид Навального не соответствует диагнозу, поставленному немецкими врачами — при химическом отравлении он не смог бы вести активную жизнь, выйти в эфир и общаться, а находился бы на больничной койке. В случае токсической энцефалопатии сейчас пациент бы только начал восстанавливаться, совершая первые движения руками и ногами, заявил он. По словам медика, внешний вид Навального соответствует поставленному омскими специалистами диагнозу — «нарушение углеводного обмена».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан.