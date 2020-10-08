Глава СВР уличил Германию в сокрытии информации по делу Навального

Германия не отвечает на запросы России о ситуации с Алексеем Навальным, что свидетельствует о том, что немецкая сторона может скрывать некоторые данные. В этом Берлин уличил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Я констатирую, что Генпрокуратура РФ дважды обратилась к соответствующим органам Германии с вопросами, которые бы пролили свет на эту довольно темную и неприятную историю. Германская сторона молчит. Молчит — значит, что-то скрывает», — подчеркнул Нарышкин.

3 октября сообщалось, что Россия уже в четвертый раз обратилась к Германии по ситуации с Навальным. Отмечалось, что Генеральная прокуратура снова передала в Берлин очередной запрос об оказании правовой помощи по делу оппозиционера.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.