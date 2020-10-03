Россия в четвертый раз обратилась к Германии по ситуации с Навальным

Генеральная прокуратура России передала в Германию четвертый запрос об оказании правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, заявили в МИД России. Об этом сообщает ТАСС.

МИД настаивает на получении реакции на обращения.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. Немецкие токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок».