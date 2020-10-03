Генерал СВР оценил последствия инцидента с Навальным

Инцидент с Алексеем Навальным, который, по словам немецких специалистов, стал жертвой отравления, нанес удар по имиджу России. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) в отставке Юрий Кобаладзе.

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«Кто бы отравил или не отравил Навального, в любом случае эта ситуация принесла России значительные имиджевые потери», — сказал Кобаладзе.

В первые два дня после того, как Навальному стало плохо во время перелета, ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в берлинскую клинику.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики утверждали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из клиники. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.

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