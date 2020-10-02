Генерал СВР рассказал о сложностях поисков иностранной агентуры

Поиск информаторов за рубежом — очень сложная работа для разведки в силу закрытости таких людей. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) в отставке Юрий Кобаладзе.

Материалы по теме Человек особого назначения Легенда советской разведки ликвидировал главного врага Сталина и не раз изменил ход мировой истории Кто вы, мистер Беер? Советский разведчик проник в руководство Израиля и добыл секреты НАТО. Мир так и не узнал его имени

«Для разведки представляют интерес люди, которые являются носителями секретов, но к ним очень трудно подступиться. В этом и заключается искусство разведки — найти таких людей и привлечь их к сотрудничеству. Этим занимаются все разведки в мире», — сказал Кобаладзе.

Генерал также оценил ситуацию с делами о шпионаже в России. «Всегда были дела о шпионаже — и в советское, и в постсоветское время. Я не вижу, чтобы в этом году их стало больше», — отметил он.

Ранее Кобаладзе заявил, что в задачи СВР России не входит слежка за журналистами — как российскими, так и иностранными.

В рамках спецпроекта «Разведчики, изменившие историю» «Лента.ру» рассказывает о советских разведчиках, оказавшихся в центре самых важных событий мировой истории. Мало кто знает, что в годы Второй мировой войны и полувекового противостояния СССР и США судьбы человечества решали не только лидеры государств, но и отдельные сотрудники спецслужб. Разведка и шпионаж стали самым эффективным орудием в борьбе двух сверхдержав, а советские спецслужбы превратились в настоящий кошмар для их коллег из стран НАТО.