Генерал СВР усомнился в пользе сотрудничества с зарубежными разведками

Отношения России со странами Запада сегодня настолько обострены, что в пользе сотрудничества российской и зарубежных разведок возникают большие сомнения. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Юрий Кобаладзе.

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«В мою бытность в разведке мы ставили вопрос о налаживании сотрудничества с разведками зарубежных стран. Есть области, которые и для нас, и для большинства других стран представляют одинаковую угрозу. Это, в частности, нераспространение оружия массового поражения, наркоторговля, организованная преступность и международный терроризм», — сообщил Кобаладзе.

Он отметил, что по этим вопросам российская и зарубежные разведки сотрудничали ранее, но сейчас продуктивность такого сотрудничества оказалась под вопросом.

Ранее генерал рассказал, что все современные цифровые технологии используются в работе российской разведки на уровне повседневной штабной работы, а также для поддержания связей и передачи информации. При этом никакие, даже самые совершенные технологии, не способны заменить агентурную работу.

В рамках спецпроекта «Разведчики, изменившие историю» «Лента.ру» рассказывает о советских разведчиках, оказавшихся в центре самых важных событий мировой истории. Мало кто знает, что в годы Второй мировой войны и полувекового противостояния СССР и США судьбы человечества решали не только лидеры государств, но и отдельные сотрудники спецслужб. Разведка и шпионаж стали самым эффективным орудием в борьбе двух сверхдержав, а советские спецслужбы превратились в настоящий кошмар для их коллег из стран НАТО.