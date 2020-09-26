Генерал СВР раскрыл позицию российской разведки по работе в Белоруссии

Российская разведка напрямую не участвует в событиях, происходящих в соседней Белоруссии, но занимается сбором информации о реакции на белорусские события во всем мире. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Юрий Кобаладзе.

Материалы по теме Атомный шпион Советский разведчик раскрыл главный военный секрет США и помог СССР создать атомную бомбу Таинственный мистер Икс Как легендарный советский разведчик спас мир от третьей мировой войны

«В 90-е годы было подписано соглашение между разведслужбами бывших союзных республик, которое предусматривало неведение разведдеятельности на территории этих государств», — отметил Кобаладзе.

Ранее генерал рассказал, что главными целями российских разведчиков за рубежом сегодня являются все данные о возможных угрозах безопасности России.

В рамках спецпроекта «Разведчики, изменившие историю» «Лента.ру» рассказы­вает о советских разведчиках, оказавшихся в центре самых важных событий мировой истории. Мало кто знает, что в годы Второй мировой войны и полувекового противостояния СССР и США судьбы человечества решали не только лидеры государств, но и отдельные сотрудники спецслужб. Разведка и шпионаж стали самым эффективным орудием в борьбе двух сверхдержав, а советские спецслужбы превратились в настоящий кошмар для их коллег из стран НАТО.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



