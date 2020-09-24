Генерал СВР раскрыл мотивы работающих на российскую разведку информаторов

Существует целый ряд мотивов, толкающих зарубежных информаторов на сотрудничество с российской разведкой, — от идеологических до материальных. Об этом генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Юрий Кобаладзе рассказал «Ленте.ру».

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«Существует идеологическая основа: не всем нравится гегемония США, есть люди, которые считают политику России прогрессивной. Политическая основа такого сотрудничества используется до сих пор», — рассказал Кобаладзе.

Он отметил, что для сотрудничества с разведкой есть и другие мотивы. Это, в частности, материальный фактор, когда люди просто продают секреты за деньги, и морально-психологический фактор, когда агенты-информаторы идут на сотрудничество на основе личной симпатии к завербовавшему его сотруднику разведки.

В рамках спецпроекта «Разведчики, изменившие историю» «Лента.ру» рассказы­вает о советских разведчиках, оказавшихся в центре самых важных событий мировой истории. Мало кто знает, что в годы Второй мировой войны и полувекового противостояния СССР и США судьбы человечества решали не только лидеры государств, но и отдельные сотрудники спецслужб. Разведка и шпионаж стали самым эффективным орудием в борьбе двух сверхдержав, а советские спецслужбы превратились в настоящий кошмар для их коллег из стран НАТО.