В России открыли экспозицию об «уральском Джеймсе Бонде»

В Екатеринбурге 24 июня, в день проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялась презентация экспозиции, посвященной Герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Сотрудники мультимедиа парка «Россия — моя история» совместно с датским дизайнерским бюро Kvorning Design & Communication в современном формате рассказали о жизни «уральского Джеймса Бонда», сообщается в пресс-релизе парка «Россия — моя история», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект «Николай Кузнецов. Герои не умирают» представляет собой интерактивную выставку-расследование об одном из самых известных разведчиков Великой Отечественной войны, который работал в фашистском тылу в качестве немецкого офицера Пауля Зиберта. По данным российских исследователей, Кузнецов владел несколькими языками и обладал талантом перевоплощения, а его история стала одним из прототипов образа Максима Исаева (Штирлица) из «Семнадцати мгновений весны».

«Всех удивляет как раз этот факт: как простой уральский паренек, не побывав нигде, не служив в армии, не проходя спецподготовку так мог выдавать себя за немца в тылу врага. Это высший пилотаж разведывательной деятельности. Он прошел своеобразную подготовку в немецком лагере военнопленных, где он как раз был внедрен как немецкий пехотный офицер. Там он должен был набраться опыта, овладеть словечками и выражениями, чтобы не попасть впросак на задании за линией фронта», — приводятся в сообщении слова историка, преподавателя Уральского федерального университета Сергея Горшкова.

Работая под прикрытием, разведчик добыл информацию об одном из бункеров Гитлера, а также передал советским властям важные сведения о подготовке немецкого наступления на курском направлении. Находясь в тылу, на оккупированной территории западной Украины, Кузнецову удалось уничтожить 11 высокопоставленных немецких офицеров и чиновников и остаться нераскрытым.

Гости экспозиции «Николай Кузнецов. Герои не умирают» смогут изучить редкие фото и документы из жизни разведчика и даже принять участие в квесте о его подвигах. Помощь в создании экспозиции оказал председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин.