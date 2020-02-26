Рассекреченный российский разведчик-нелегал впервые появился на публике

Один из рассекреченных российских разведчиков-нелегалов Юрий Шевченко впервые появился на публике. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

По данным агентства, Шевченко принял участие в презентации книги о подростках-разведчиках, которая стала первым подобным сочинением, опубликованным в России.

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Имена Героя России Шевченко и еще шести советских и российских разведчиков-нелегалов — Героев России Виталия Нетыксы и его жены Тамары, Героев Советского Союза Евгения Кима и Михаила Васенкова, а также Владимира Лохова и Виталия Нуйкина — в январе рассекретил лично директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Позже стали известны некоторые детали их биографий.

Отмечалось, что Юрий Шевченко родился в 1939 году. В 1963-м он начал работать в органах безопасности, а с 1969-го выезжал за рубеж для решения «разведывательных задач». В 2001 году Шевченко оставил активную разведывательную деятельность и занялся обучением молодых разведчиков-нелегалов.

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