Имена семерых российских разведчиков рассекретят

Служба внешней разведки (СВР) России к своему 100-летнему юбилею в следующем году рассекретит имена семерых сотрудников «особого резерва», заявил директор СВР Сергей Нарышкин. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 23 декабря.

По его словам, не все эти люди сейчас живы.

«А о героях-разведчиках, чьи имена пока не могут быть раскрыты, постараемся рассказать языком искусства», — сказал Нарышкин.

Глава СВР отметил, что в художественных произведениях часто удается очень достоверно передать атмосферу профессии. По его словам, в юбилейный год стоит задача показать обществу, что внешняя разведка была, есть и будет очень эффективным инструментом государства в защите национальных интересов, а разведчики не вымышленные супермены, а обычные граждане.

Сергей Нарышкин подчеркнул, что отдельные эпизоды из истории отечественной внешней разведки могут быть раскрыты без ущерба для нацбезопасности.

Ранее в ходе выступления он назвал Петра I одним из разведчиков.

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