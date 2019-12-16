Британия опубликует доклад о «российском вмешательстве» в 2020 году

Доклад о якобы имевшем место российском вмешательстве в политические процессы в Великобритании опубликуют в 2020 году, сообщает The New European со ссылкой на представителя премьер-министра.

Отмечается, что британский премьер Борис Джонсон одобрил обнародование доклада. Представитель премьера добавил, что пока точный срок публикации документа неизвестен. Он пояснил, что доклад был подготовлен предыдущим составом комитета парламента по разведке и безопасности британского парламента и не будет обнародован до формирования нового состава.

В ноябре в ходе предвыборных дебатов Борис Джонсон заявлял, что рассуждения о том, что Россия в 2016 году могла повлиять на результаты референдума о Brexit, сродни легендам о Бермудском треугольнике. Политик отметил, что ему ничего неизвестно о свидетельствах вмешательства России в выборы или референдумы, проводившиеся в Британии.

Россия также последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах.

Документ был закончен в марте текущего года, но правительство отложило его публикацию, ранее назначенную на 28 октября. Предполагается, что речь в нем идет о вмешательстве России в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году, а также в парламентские выборы в 2017-м.

Отношения между странами испортились после того, как весной 2018-го в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сразу после случившегося Британия обвинила Россию в причастности к преступлению. Москва отвергает все обвинения и указывает на отсутствие каких-либо доказательств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!