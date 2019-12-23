Нарышкин назвал Петра I российским разведчиком

Российская разведка существовала задолго до 1920 года, а одним из первых разведчиков можно считать Петра I, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 23 декабря.

Отечественные разведчики активно работали в иностранных государствах во времена Петра I, отметил Нарышкин.

«Да и сам царь, как говорится, "под дипломатическим прикрытием" добывал значительный объем политической и научно-технической информации», — сказал глава СВР.

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