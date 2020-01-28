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Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин

Служба внешней разведки (СВР) России раскрыла биографии разведчиков-нелегалов СССР и России. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро спецслужбы.

Ранее во вторник директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов. В список вошли Герои России Юрий Шевченко, Виталий Нетыкса и его жена Тамара, Герои Советского Союза Евгений Ким и Михаил Васенков, а также Владимир Лохов и Виталий Нуйкин.

Из открытых данных ранее было известно о некоторых фактах биографии Кима, Нетыксы и его супруги Тамары, а также Васенкова. О Шевченко, Лохове и Нуйкине информация публикуется впервые.

Герой России Шевченко с 1963 года работал в органах безопасности. С 1969-го начал выезжать за рубеж для «разведывательных задач». С 2001 года не ведет активную разведывательную деятельность. В настоящий момент обучает молодых разведчиков-нелегалов.

Лохов в 1957 году зачислен в особый резерв Первого главного управления КГБ. По август 1962 года проходил там подготовку для работы в особых условиях. Лохов в качестве разведчика-нелегала служил в ряде стран Европы, Востока и Азии. В ноябре 1965 года ему был передан ценный агент — с его помощью удалось сформировать агентурную сеть.

Герой Советского Союза Нуйкин служил в особом резерве в органах госбезопасности с 1960 года. Известно, что вместе с женой, которая проходила службу там же, до 1986 года работала более чем в 18 странах. Они были выведены из особого резерва после предательства бывшего полковника КГБ Олега Гордиевского.

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