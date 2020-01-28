Рассекречены имена семи выдающихся разведчиков СССР и России

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов. Об этом сообщает РИА Новости.

В список вошли Герои России Юрий Шевченко, Виталий Нетыкса и его жена Тамара, Герои Советского Союза Евгений Ким и Михаил Васенков, а также Владимир Лохов и Виталий Нуйкин. По словам Нарышкина, эти люди внесли большой вклад в обеспечение безопасности СССР и России.

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О Васенкове известно, что он в 1970-х годах был командирован в Испанию, откуда в дальнейшем прибыл в Перу как гражданин Уругвая Хуан Хосе Ласаро Фуэнтес. Через несколько лет Васенков получил перуанское гражданство, женился на местной журналистке и переехал с ней и ее сыном в США, где поступил в Нью-Йоркский университет и защитил докторскую диссертацию по философии. В 1990-м ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Был арестован в июне 2010 года, предположительно, после разоблачения группы российских шпионов бывшим полковником СВР Александром Потеевым.

Нетыкса и его супруга служили в КГБ, после распада СССР остались в СВР, работали за границей. Виталий был генерал-майором, в декабре 2010-го стал Героем России. Подробностей о его службе в открытом доступе нет. Умер в 2011 году в Москве.

О деятельности полковника КГБ Евгения Кима также мало сведений. Известно лишь, что в 1987-м ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб в ноябре 1998 года в результате ДТП.

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