Работавший в Австралии известный советский разведчик скончался в Москве

В Москве умер известный советский разведчик Эдуард Устенко, работавший в Австралии. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает «Комсомольская правда».

О смерти 84-летнего Устенко в полицию сообщила дочь разведчика.

Эдуард Васильевич Устенко считался одним из самых успешных советских разведчиков в странах с англоговорящим населением. С 1964 по 1967 годы работал в Австралии, а затем в Англии, вплоть до массовой высылки советских разведчиков в 1971 году.

Ранее сообщалось, что 8 февраля, на 84-м году жизни скончался советский разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев. Во время войны в Афганистане он возглавлял группу КГБ по взятию особо охраняемых объектов. В частности, он участвовал в штурме дворца председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллы Амина в 1979-м.

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