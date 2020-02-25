В России умер последний советский маршал

В Москве в возрасте 95 лет скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Об сообщила пресс-служба Минобороны, передает РИА Новости.

«На 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», — говорится в сообщении ведомства.

Звание маршала Советского Союза Язов получил в 1990 году. По дате присвоения он стал последним советским маршалом. Также награжден орденом Красной Звезды за боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны. В феврале 2020-го получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года в деревне Язово Омской области. Во время войны командовал стрелковым взводом и стрелковой ротой на Ленинградском и Волховском фронтах. Участвовал в наступательных операциях в Прибалтике, в обороне Ленинграда, блокаде Курляндской группировки немецких войск. С мая 1987-го по август 1991 года был министром обороны СССР.

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