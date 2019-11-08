Последний маршал СССР развенчал крамольность криков «За Сталина!»

Бывший министр обороны СССР маршал Советского Союза Дмитрий Язов рассказал, что крики «За Сталина!», с которыми солдаты поднимались в атаку в боях Великой Отечественной войны, не были крамольными. Слова экс-военачальника приводит «Комсомольская правда».

Язов добавил, что советская армия победила в войне не вопреки Иосифу Сталину, как иногда говорят, а вопреки фюреру Адольфу Гитлеру. «Да, Сталин иногда ошибался. Репрессии были. Но назовите хоть одного идеального руководителя того же масштаба. Такого нет», — уточнил бывший министр.

Маршал также рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно. На фронте он увидел в тылу бойцов, щеки которых, по его словам, «расперло шире касок», и со злости крикнул: «Откуда такие рожи раскормленные?!». «Один из них, старый рядовой, качаясь, подошел ко мне, юному офицеру, и сказал: "Сынок, у нас не раскормленные хари, а опухшие от голода. Мы полторы недели бились в окружении и сухаря во рту не держали". Я перед ними извинился, но мне до сих пор стыдно», — добавил Язов.

Вокруг лозунга «За Родину, за Сталина!», появившегося в годы Великой Отечественной войны, до сих пор ведутся дискуссии. Так, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Сергей Горелов рассказывал, что этот клич звучал для солдат как молитва. В свою очередь, историк Арсений Рогинский опровергал утверждения о том, что военные повсеместно шли в бой с этим лозунгом. По его словам, «солдаты бежали совершенно с другими русскими словами в устах — об этом свидетельствуют мемуаристы и письма ветеранов». В частности, Сталина обвиняют в многомиллионных жертвах, которые понесла Красная Армия в годы войны и которых можно было избежать.

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года. Занимал должность министра обороны СССР. В годы Великой Отечественной войны командовал стрелковым взводом и стрелковой ротой на Волховском и Ленинградском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда, наступательных операциях в Прибалтике и блокаде Курляндской группировке немецких войск. Дважды был ранен. Был в числе членов ГКЧП. После увольнения с военной службы занимал должности советника и консультанта различных военных структур.

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