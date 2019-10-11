В России открыли памятник Сталину

Хабаровский край сегодня / YouTube

В селе Сосновка в Хабаровском крае открыли памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня».

Отмечается, что бюст вождя изготовлен осетинским скульптором по инициативе местного жителя Георгия Абиева и установлен рядом с его домом. Трехметровая статуя состоит из постамента цилиндрической формы красного цвета и позолоченного бюста.

На торжественной церемонии присутствовали руководители местного крайкома КПРФ и другие представители партии. «Надеюсь, в скором будущем нам удастся поставить памятник Сталину и в самом Хабаровске. По этому поводу намечены переговоры в мэрии города», — заявил первый секретарь краевого отделения КПРФ Петр Перевезенцев. Он также добавил, что это второй памятник главе СССР, установленный в Хабаровском крае. Первый стоит в Комсомольске-на-Амуре на Аллее маршалов, отметил он.

В краевом отделении общественного движения «Мемориал» раскритиковали установку монумента, сообщает ТАСС. «Мнение неоднозначное. Сталин поднял страну, вывел ее в космос. При этом в его время столько было уничтожено, репрессировано людей. Это вопрос, стоило ли устанавливать этот памятник», — заявили в организации.

В мае в Новосибирске представители КПРФ открыли памятник Сталину. В честь этого события в городе прошел митинг, однако мероприятие не было включено в общегородской план празднования Дня Победы. Мэр города и секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть заявил, что, сохраняя имя человека, возглавлявшего страну и армию в годы Великой Отечественной войны, россияне выполняют долг перед предками.

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