В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал установку памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 8 мая.

«Открытие памятника — это прерогатива местных властей, поэтому нужно, наверное, обращаться туда за комментариями», — сказал Песков.

Памятник Иосифу Сталину установили на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие запланировано на 9 мая.

7 мая российская писательница Елена Чижова обвинила Сталина в помощи Гитлеру с блокадой Ленинграда во время Великой Отечественной войны. По ее словам, он ненавидел жителей города за критическое мышление.

Доктор исторических наук РАН Юрий Жуков и лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвали доводы писательницы бредом. Жуков подчеркнул, что ни о какой неприязни Сталина к Ленинграду не могло быть и речи.

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