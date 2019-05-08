На День Победы в России появится новый памятник Сталину

В Новосибирске установили трехметровый памятник председателю совета министра СССР Иосифу Сталину. Его откроют в День Победы, заявил руководитель инициативной группы по установке монумента Алексей Денисюк, передает ТАСС.

Он отметил, что по случаю открытия памятника планируется торжественная церемония с участием мэра города Анатолия Локтя. Монумент будет открыт под гимн СССР и государственный гимн России. Бюст советского лидера выполнен из бронзы черного цвета и установлен на трехметровый гранитный постамент на Большевистской улице у здания областного комитета КПРФ.

В марте сообщалось, что коммунисты из Новосибирска добились установки бюста Сталина и согласовали эскиз скульптурной композиции с художественным советом мэрии города. Денисюк подчеркнул, что партия взяла на себя все обязательства и расходы по установке памятника. По бокам от бюста хотели повесить таблички с прославлением советского лидера в стихах и цитатой самого Сталина.

В прошлом году после отказа правительства Новосибирска увековечить советского вождя в городе коммунисты решили установить памятник до 9 мая 2019 года за свои деньги. Помимо этого, они согласились содержать памятник в надлежащем состоянии, установить на его территории освещение и видеонаблюдение, а также круглосуточную охрану. Через официальный сайт города за установку памятника было получено 155 писем, однако 97 оказались идентичными. Неоднозначные результаты смутили власти, и документ был направлен на рассмотрение художественного совета Новосибирска.

Художественный совет не захотел возводить новый памятник советскому лидеру, мотивируя это тем, что размещение монумента может «повлечь оскорбление чести и достоинства» части жителей города, а сама личность Сталина «вызывает полярные оценки».

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