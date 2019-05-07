Историк назвал «параноидальным бредом» обвинение Сталина в пособничестве Гитлеру

Доктор исторических наук РАН Юрий Жуков в интервью «Ленте.ру» назвал «параноидальным бредом» обвинение российской писательницы Елены Чижовой в адрес Иосифа Сталина, якобы помогавшего Адольфу Гитлеру уничтожить Ленинград во время Великой Отечественной войны.

Жуков подчеркнул, что неприязненные отношения Сталина с городом в целом — «чушь», «вздор» и «голая фантазия». Историк также предположил, что Чижова хотела «унизить нашу страну накануне Дня Победы».

По словам историка, на самом деле Сталин не вникал в проблемы Ленинграда. Во время его правления город был «сам по себе», а Сталин «занимался только национальными проблемами». Он также опроверг тот факт, что в осажденный Ленинград якобы доставляли стройматериалы вместо продовольствия.

Ранее Чижова опубликовала статью, в которой рассказала о ненависти Сталина к Ленинграду и его жителям. По словам писательницы, советский лидер хотел уничтожить город из-за способности жителей критически мыслить, что стало помехой «для укрепления богоподобной власти». Чижова заявила, что два диктатора разрушали город «в четыре руки», и обратила внимание на то, что вместо продовольствия в блокадный Ленинград поставлялись стройматериалы. «Я не историк, но я думаю, что даже небольшая часть этих составов могла бы спасти десятки, если не сотни тысяч человеческих жизней», — предположила она.

Блокада Ленинграда длилась 871 день, начиная с 1941 года. За время осады города, по разным данным, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Большинство жителей умерли от голода.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



