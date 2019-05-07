Режиссер фильма о блокадном Ленинграде ответил на обвинения в адрес Сталина

Российский режиссер Федор Попов, снявший фильм о блокадном Ленинграде «Коридор бессмертия», прокомментировал эссе писательницы Елены Чижовой, в котором она заявила, что Иосиф Сталин помогал Адольфу Гитлеру уничтожить город и его жителей. Слова режиссера предает РИА Новости.

Попов обвинил Чижову в незнании исторических фактов и безграмотности. «Если бы она знала документы, факты, высказывания, планы того же Гитлера по уничтожению жителей города, я уже не говорю о жителях страны... Шансов выжить не было ни у кого. При чем тут Сталин? Чушь», — пояснил режиссер.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов тоже отреагировал на обвинение в адрес главы СССР, назвав высказывание российской писательницы спекуляцией, мерзостью и низостью.

Обладательница премии «Русский Букер» Елена Чижова опубликовала статью, в которой рассказала о ненависти Сталина к Ленинграду и его жителям. Женщина считает, что действия главы СССР помогли Гитлеру осуществить план блокады. «Это малоизвестно: ненависть Сталина к городу поспособствовала планам Гитлера по его уничтожению. Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — написала Чижова.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней, начиная с 8 сентября 1941 года. За время осады, по разным данным, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, большинство умерло от голода.

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