Члена ГКЧП наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил последнему маршалу Советского Союза Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

95-летнего Язова, бывшего министра обороны СССР и члена ГКЧП, наградили за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Кроме того, ему вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «Историю государства Российского» Николая Карамзина.

Шойгу выразил благодарность маршалу СССР и пожелал ему здоровья, пообещав, что остальным он будет обеспечен.

Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года. Занимал должность министра обороны СССР. В годы Великой Отечественной войны командовал стрелковым взводом и стрелковой ротой на Волховском и Ленинградском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда, наступательных операциях в Прибалтике и блокаде Курляндской группировки немецких войск. Дважды был ранен. Остается одним из двух ныне здравствующих членов ГКЧП наряду с бывшим советским министром Олегом Баклановым. После увольнения с военной службы занимал должности советника и консультанта в различных военных структурах.

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