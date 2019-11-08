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Последний маршал СССР объяснил вывод армии на августовский путч

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Дмитрий Язов

Бывший министр обороны СССР маршал Советского Союза Дмитрий Язов заявил, что вывел армию страны на августовский путч ГКЧП в 1991 году из-за угрозы развала страны. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По словам Язова, Михаил Горбачев и Борис Ельцин в то время устраивали игрища и вместо спасения государства «встревали в свары». «К августу 1991-го уже нечем было платить армии. Я не мог смотреть на это и услужливо щелкать каблуками. Меня бы армия не поняла», — добавил экс-министр.

В то же время Язов отметил, что, если бы август 1991-го повторился, он вел бы себя намного решительнее.

Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года. Участвовал в Великой Отечественной войне, находился на действительной военной службе с 1941 по 1994 год. С 30 мая 1987-го по 28 августа 1991 года занимал должность министра обороны СССР. Стал последним военачальником, получившим звание маршала Советского Союза.

В 1991 году Язов примкнул к Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). В Москву по его приказу были введены танки и тяжелая военная техника. В ночь на 22 августа Язов был арестован, а в январе 1993 года освобожден из-под стражи вместе с другими членами ГКЧП. После увольнения с военной службы некоторое время занимал должности советника и консультанта различных военных структур.

Августовским путчем называют события 18-21 августа 1991 года. Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

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