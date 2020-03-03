Умер штурмовавший Кенигсберг Герой Советского Союза

Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Михаил Булатов скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу администрации Курской области.

«Тяжелая утрата. Выражаем соболезнование родным и близким Михаила Алексеевича», — говорится в сообщении.

Михаил Булатов прибыл на фронт в 1943 году и до конца войны служил сапером в стрелковой дивизии. Награжден двумя орденами Красной Звезды за участие в битве на Курской дуге и за сопровождение танков при форсировании реки в Латвии. Удостоен Золотой Звезды за подвиг при штурме Кенигсберга (Калининград), когда он разминировал 24 авиационные бомбы под огнем противника. В 1945 году ему было присуждено звание Героя Советского Союза.

Днем ранее, 2 марта, автомобиль сбил бывшего заместителя министра обороны СССР Владимира Шуралева возле дома, 85-летний генерал армии скончался.

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