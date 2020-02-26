Умер первый главнокомандующий внутренними войсками МВД России

Первый главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал-полковник Василий Саввин умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Росгвардии.

Саввин ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов выразил соболезнования родным Саввина. Он отметил, что Саввин был настоящим русским офицером, посвятившим свою жизнь служению Отечеству и укреплению национальной безопасности государства.

Саввин возглавил Внутренними войсками МВД СССР в сентябре 1991 года. С января 1992-го он командовал Внутренними войсками МВД России. На этом посту он служил до 24 августа 1993 года, после чего ушел в отставку. Уйдя со службы, он участвовал в патриотическом воспитании военнослужащих и сотрудников Росгвардии и поддерживал благотворительные проекты.

25 февраля в Москве в возрасте 95 лет скончался последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. С мая 1987-го по август 1991 года был министром обороны СССР, числился членом ГКЧП.

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