Умер прослушивавший главу правительства СССР генерал

Бывший начальник 3-го управления КГБ, генерал-лейтенант Иван Устинов, чье ведомство прослушивало главу правительства СССР Алексея Косыгина, умер на 101-м году жизни. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

1 января 2020 года генерал-лейтенанту исполнилось 100 лет. Устинов служил в органах безопасности с 1941 года, занимал должность начальника 3-го управления КГБ СССР с 1970 по 1973 годы.

В 1981 году Устинов был выведен в действующий резерв КГБ и также занимал должность советника председателя Госплана СССР по безопасности. С 1991 года находился в отставке.

В материале журналиста и историка Леонида Млечина в «Новой газете» говорится, что Иван Устинов рассказывал, что за Алексеем Косыгиным, занимавшим должность председателя Совета министров СССР с 1964-го по 1980 год, были установлены постоянный контроль и прослушка. Отмечается, что прослушивались в том числе переговоры по правительственной линии.