Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

Бывшего заместителя министра обороны СССР Владимира Шуралева насмерть сбил автомобиль, после ДТП он скончался. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, передает РИА Новости.

«Владимир Михайлович Шуралев трагически погиб после ДТП, произошедшего возле его дома. Был сбит автомобилем», — сказал Дерябин.

Шуралев занимал пост замминистра обороны Советского Союза с 1990 по 1991 год. 3 апреля генералу должно было исполниться 85 лет. Как отмечает агентство, на прошлой неделе Шуралев был на похоронах последнего маршала СССР Дмитрия Язова.

Шуралев родился в 1935 году в Коврове (нынешняя Владимирская область), военную карьеру начал в 1955 году, когда его призвали в армию, затем служил в группе советских войск в Германии. Шуралев был танкистом, командовал танковым батальном в Киевском военном округе и возглавлял штабы танкового полка и мотострелковой дивизии, отмечает РИА Новости. В 1975 году он окончил Военную академию Генштаба, а в 1990-м стал замминистра обороны — главным инспектором военного ведомства. До последнего времени Шуралев был консультантом в Генштабе Вооруженных сил России.

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