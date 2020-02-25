Бывший вице-президент России объяснил участие маршала Язова в августовском путче

Бывший вице-президент России Александр Руцкой объяснил участие последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова, который скончался во вторник, 25 февраля, в августовском путче в 1991 году. Его слова приводит Daily Storm.

По мнению Руцкого, Язов «принимал присягу на верность служения советскому народу» и считал, что бывший президент СССР Михаил Горбачев умышленно делает все, чтобы развалить Советский Союз. «Осуждения за ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению — прим. «Ленты.ру») просто неуместны, потому что многие, к сожалению, не понимают, что такое присяга на верность служения Родине. Его [Язова] осуждать нельзя, потому что он до конца был верен своей присяге», — подчеркнул экс-вице-президент.

Он отметил, что действия участников путча были не до конца продуманными, однако винить маршала в этом не стоит, так как руководителем ГКЧП выступал Геннадий Янаев.

В ноябре 2019 года сам Язов объяснил решение вывести армию страны на августовский путч ГКЧП в 1991 году угрозой развала страны. По его словам, Михаил Горбачев и Борис Ельцин в то время вместо спасения государства «встревали в свары», а армии нечем было платить. Язов также отмечал, что, если бы август 1991-го повторился, он вел бы себя намного решительнее.

О смерти Язова стало известно ранее 25 февраля. Он умер в возрасте 95 лет после продолжительной болезни. Язов участвовал в Великой Отечественной войне, находился на действительной военной службе с 1941 по 1994 год. С 30 мая 1987-го по 28 августа 1991 года занимал должность министра обороны СССР. Стал последним военачальником, получившим звание маршала Советского Союза. В 1991 году Язов примкнул к ГКЧП. В ночь на 22 августа его арестовали, а в январе 1993 года освободили из-под стражи вместе с другими членами ГКЧП.

Августовским путчем называют события 18-21 августа 1991 года. Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

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