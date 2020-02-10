Умер советский разведчик Александр Голубев

В субботу, 8 февраля, на 84-м году жизни скончался отечественный разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергея Иванова.

Голубев во время войны в Афганистане возглавлял группу КГБ по взятию особо охраняемых объектов. В частности, он участвовал в штурме дворца председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллы Амина в 1979-м.

Будущий разведчик родился 9 февраля 1936 года в деревне Похомлевичи в Белоруссии. В 1964 году он окончил высшую Краснознаменную школу КГБ. С 1969-го он служил во внешней разведке. Голубев был награжден многими орденами и медалями, в том числе ряда зарубежных стран.

30 июля 2019 года сообщалось , что ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87-м году жизни.