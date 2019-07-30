Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины.

«Из 50 лет работы в разведке половину он отдал службе на руководящих должностях в Первом управлении органов госбезопасности УССР и подготовке молодых украинских разведчиков», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в 1970-х годах разведчик смог получить информацию о новой в то время болезни — лихорадке Эбола.

Баронин трижды был резидентом советской внешней разведки за границей. Также работал первым заместителем начальника управления разведки в Киеве и профессором института Службы внешней разведки Украины.