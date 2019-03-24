Умер захвативший архитектора холокоста разведчик

В Израиле на 92-м году жизни умер один из создателей разведывательной службы страны Рафаэль Эйтан. Он принимал активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана, который считается одним из авторов и идейных вдохновителей политики холокоста, сообщает государственное радио Израиля Kan.

Эйтан скончался в медицинском центре в Тель-Авиве. Свои соболезнования уже выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Моя жена Сара и я вместе со всем еврейским народом оплакиваем кончину нашего национального достояния, Рафаэля Эйтана», — сказал он.

Рафаэль Эйтан считается одним из создателей израильской разведки «Моссад». В 1960 году агенты службы нашли скрывающегося в Аргентине нацистского преступника Адольфа Эйхмана, похитили его и доставили на суд в Израиль. Подсудимого приговорили к смерти через повешение, в 1962 году приговор был исполнен.

Эйтан также вел активную работу по возвращению изъятого во время холокоста имущества. После выхода в отставку он занимался предпринимательством, организовал партию пожилых людей «Гиль» и был избран министром в правительство страны.