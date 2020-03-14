Российский разведчик-нелегал рассказал о проникновении на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко рассказал, как в 1970-х годах смогу проникнуть на одну из военных баз НАТО на территории Испании и получить необходимую о ней информацию. Об этом он рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу «Воронцово поле», передает РИА Новости.

Разведчику помогло то, что он увлекался живописью. «По традиции стал выходить с мольбертом на улицу, по которой шли на службу военные», — рассказал собеседник издания. В один из дней у него завязался разговор с двумя военными. Затем они пригласили Шевченко выпить вина. В итоге они хорошо провели время, подружились и начали видеться по выходным.

По словам Шевченко, он ждал, когда от его новых знакомых поступит приглашение поехать на саму базу, где, по его мнению, должен был состояться доверительный разговор. «Так и случилось. У меня уже была заготовлена тема: мол, все газеты пишут, что продления срока присутствия базы не будет», — сказал он.

Шевченко вспоминает, что военные с базы рассказали, как за пять дней до его визита на базу приехал в то время главнокомандующий Европейского командования армии США и верховный командующий силами НАТО Александр Хэйг и проводил секретное заседание о будущем базы. Разведчик начал задавать вопросы и получил совершенно секретную информацию из первых рук, которая противоречит той, что публикуют в СМИ.

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Военные рассказали Шевченко об условиях аренды территории для базы, а также как предполагается задействовать саму базу. Разведчик узнал все, что говорил Хэйг на секретном совещании о продлении присутствия. Эту информацию он быстро направил в Центр, после чего сам отправился в Москву.

В январе имена Героя России Юрия Шевченко и еще шести советских и российских разведчиков-нелегалов — Героев России Виталия Нетыксы и его жены Тамары, Героев Советского Союза Евгения Кима и Михаила Васенкова, а также Владимира Лохова и Виталия Нуйкина рассекретил лично директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Позже стали известны детали их биографий. Отмечалось, что Юрий Шевченко родился в 1939 году. В 1963-м он начал работать в органах безопасности, а с 1969-го выезжал за рубеж для решения «разведывательных задач».

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