Генерал СВР назвал главные цели российских разведчиков за рубежом

Главными целями российских разведчиков за рубежом сегодня являются все данные о возможных угрозах безопасности России. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Юрий Кобаладзе.

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«К примеру, в поле зрения разведки могут оказаться вопросы расширения НАТО или вступления в блок новых членов — то есть все, что грозит проблемами для безопасности России», — сказал Кобаладзе.

Ранее генерал рассказал, что существует целый ряд мотивов, толкающих зарубежных информаторов на сотрудничество с российской разведкой, — от идеологических до материальных.

В рамках спецпроекта «Разведчики, изменившие историю» «Лента.ру» рассказы­вает о советских разведчиках, оказавшихся в центре самых важных событий мировой истории. Мало кто знает, что в годы Второй мировой войны и полувекового противостояния СССР и США судьбы человечества решали не только лидеры государств, но и отдельные сотрудники спецслужб. Разведка и шпионаж стали самым эффективным орудием в борьбе двух сверхдержав, а советские спецслужбы превратились в настоящий кошмар для их коллег из стран НАТО.