Ветеран раскрыл уникальные методы советской разведки

Советская нелегальная разведка славилась своими уникальными методами, которые помогали ей обходить конкурентов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ученик начальника разведки Юрия Дроздова, президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения «Вымпел» Валерий Попов.

В пример Попов привел разведчика Алексея Козлова, который достал информацию о секретах ядерной программы ЮАР, однако был арестован и отсидел в тюрьме. По возвращении в СССР он попросил Дроздова снова отправить на задание, однако на тот момент его уже буквально везде знали в лицо. Дроздов согласился. Это, по мнению Попова, стало одним из примером парадоксальных и выигрышных решений начальника «нелегалов».

Попов также отметил, что популярное сравнение тактики разведки с шахматной партией не совсем верно, ведь действия «фигур» в разведке невозможно предугадать. «В разведке [шахматное] поле не имеет границ и строгих правил для фигур, и тот же условный разведывательный "конь" может ходить не только буквой "г"», — пояснил ветеран.

В 2020 году исполняется 95 лет со дня рождения Юрия Дроздова. В 1981 году он стал инициатором создания «Вымпела» — разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки, предназначенного для спецопераций за границей в «особый период».