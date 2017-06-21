Умер бывший начальник нелегальной разведки КГБ Юрий Дроздов

Бывший начальник нелегальной разведки КГБ, основатель подразделения спецназа «Вымпел» генерал-майор Юрий Дроздов скончался на 92-м году жизни. Об этом в среду, 21 июня, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России, передает РИА Новости.

Юрий Дроздов родился в сентябре 1925 года в Минске. В 1944 году закончил артиллерийское училище, участвовал в штурме Берлина. Через некоторое время после войны прошел переподготовку в Военном институте иностранных языков (специализировался на немецком) и в 1957 году был распределен в Первое главное управление КГБ (ПГУ, внешняя разведка).

Работал в восточной Германии по линии контактов с госбезопасностью ГДР («Штази»). Участвовал в обмене сбитого над СССР в 1960 году американского летчика Фрэнсиса Пауэрса на советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля.

В 1964-1968 годах — резидент советской разведки в Китае, в 1968-1975 годах занимал в Москве пост замначальника управления «С» ПГУ (нелегальная разведка). С 1975-го — резидент в США, работал под прикрытием поста заместителя постоянного представителя СССР при ООН.

В 1979 году назначен руководителем управления «С» и заместителем начальника ПГУ. Участвовал в координации штурма президентского дворца в Кабуле (декабрь 1979), был одним из инициаторов создания спецподразделения внешней разведки «Вымпел».

В 1991 году вышел в отставку в звании генерал-майора. Возглавлял частную аналитическую структуру НАМАКОН, основанную отставниками внешней разведки. Автор ряда книг, включая мемуары «Записки начальника нелегальной разведки».