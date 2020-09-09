В Москве нашли тело бывшего замглавы МВД СССР

В Москве обнаружили тело 96-летнего бывшего заместителя главы МВД СССР Игоря Осипова. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает «Комсомольская правда».

По данным газеты, смерть экс-замминистра наступила по естественным причинам. Судебно-медицинская экспертиза после исследования сможет дать более точное заключение. Его тело обнаружила внучка, приехавшая навестить деда в квартиру на улице 1812 года в Западном административном округе столицы.

Игорь Осипов долгое время был помощником министра внутренних дел СССР Николая Щелокова (с сентября 1966-го по декабрь 1982 года). В годы Великой Отечественной войны служил в пешей разведке. Кавалер двух орденов Красной Звезды, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

Также Осипов известен как защитник писателя-диссидента Александра Солженицына. Он помогал готовить записку в Политбюро в поддержку попавшего в опалу писателя, а также выступал в защиту Солженицына и предлагал разрешить опубликовать один из его романов.