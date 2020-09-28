Генерал СВР сравнил роль технологий и агентов в работе российской разведки

Все современные цифровые технологии используются в работе российской разведки на уровне повседневной штабной работы, а также для поддержания связей и передачи информации. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Юрий Кобаладзе.

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«Тем не менее, краеугольным камнем во все времена была и остается агентурная разведка, то есть приобретение источников, которые могут сообщать секретную информацию. Никакие, даже самые совершенные технологии, не заменят человека и его возможности», — отметил Кобаладзе.

Ранее генерал рассказал, что работа западных спецслужб против России, будь то американское ЦРУ или британская разведка, ни для кого не является секретом: на западе не скрывают, что Россия и Китай представляют для них первостепенное значение.

В рамках спецпроекта «Разведчики, изменившие историю» «Лента.ру» рассказы­вает о советских разведчиках, оказавшихся в центре самых важных событий мировой истории. Мало кто знает, что в годы Второй мировой войны и полувекового противостояния СССР и США судьбы человечества решали не только лидеры государств, но и отдельные сотрудники спецслужб. Разведка и шпионаж стали самым эффективным орудием в борьбе двух сверхдержав, а советские спецслужбы превратились в настоящий кошмар для их коллег из стран НАТО.