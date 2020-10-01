Генерал СВР раскрыл позицию российской разведки по слежке за журналистами

В задачи Службы внешней разведки (СВР) России не входит слежка за журналистами — как российскими, так и иностранными. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор СВР в отставке Юрий Кобаладзе.

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По словам генерала, СВР не является правоохранительной структурой и не работает внутри собственной страны — «этим занимаются соответствующие органы». Поэтому слежка за российскими журналистами для разведки исключена.

«СВР работает в других странах в интересах безопасности России. Конечно, если СВР получит информацию, что тот или иной зарубежный журналист занимается незаконной деятельностью, это может стать предметом интереса СВР, но специально никто в разведке не занимается слежкой за журналистами за границей», — сказал Кобаладзе.

Генерал также прокомментировал дело советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене в пользу Чехии. «Теоретически могло быть такое, что в Чехии была получена информация, что некий журналист передает секретные данные. Эта информация была передана в центр, а уже там решают, что с ней делать дальше», — объяснил Кобаладзе.

Ранее генерал заявил, что принадлежность 33 россиян, задержанных в Белоруссии 29 июля, к ЧВК Вагнера ничем не подтверждена и является домыслами.

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