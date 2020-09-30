Генерал СВР оценил инцидент с задержанием в Белоруссии россиян «из ЧВК Вагнера»

Принадлежность 33 россиян, задержанных в Белоруссии 29 июля, к ЧВК Вагнера ничем не подтверждена и является домыслами. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Юрий Кобаладзе.

Материалы по теме Атомный шпион Советский разведчик раскрыл главный военный секрет США и помог СССР создать атомную бомбу Человек особого назначения Легенда советской разведки ликвидировал главного врага Сталина и не раз изменил ход мировой истории

«Если ловят разведчика с поличным, то это, конечно, провал. Но совсем другое дело, если есть домыслы о том, что некие люди приехали в какую-то страну, чтобы совершить переворот. Где доказательства? Пока у нас нет конкретной информации, подкрепленной реальными источниками о том, что произошло, можно утверждать что угодно», — сказал Кобаладзе.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Минск заявил, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые собирались организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинские паспорта и воевали в Донбассе.

Киев запросил экстрадицию задержанных, но они вернулись в Россию.

В рамках спецпроекта «Разведчики, изменившие историю» «Лента.ру» рассказывает о советских разведчиках, оказавшихся в центре самых важных событий мировой истории. Мало кто знает, что в годы Второй мировой войны и полувекового противостояния СССР и США судьбы человечества решали не только лидеры государств, но и отдельные сотрудники спецслужб. Разведка и шпионаж стали самым эффективным орудием в борьбе двух сверхдержав, а советские спецслужбы превратились в настоящий кошмар для их коллег из стран НАТО.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



