Казахстанец получил три года тюрьмы за участие в войне в Донбассе

Житель Казахстана получил три года тюрьмы за участие в войне в Донбассе. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает «Радио Аззатык».

Приговор вынес Алмалинский районный суд Алма-Аты. Подсудимый О. (имя и фамилия не указываются) с сентября 2014-го по 2016 год воевал на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.

Казахстанец признан виновным в «умышленном неправомерном участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества». Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Подсудимый признал вину, приговор пока не вступил в законную силу.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Минск заявили, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые собирались организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинские паспорта и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию задержанных, но они вернулись в Россию.

Позже главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы пытались выманить «вагнеровцев», чтобы использовать для обмена пленными с Россией, но операция провалилась из-за офиса президента Владимира Зеленского.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украины. Киев попытался вернуть их силой. Украина обвиняет Россию в оккупации. Москва отвергает претензии.