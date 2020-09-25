На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о невозможности вернуть Крым силовым путем. Отрывок его интервью телеканалу «Дом» доступен на YouTube.

Кривоноса спросили, что он думает о планах Киева создать международную платформу для обсуждения ситуации в Крыму и что украинская власть планирует делать для «деоккупации» полуострова.

Он ответил, что создание подобной платформы очень важно. «Мы четко понимаем, что решать проблему силовым путем Украина не может на данном этапе, потому что есть проблемы. Это, во-первых, война в Донбассе, и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем», — пояснил Кривонос.

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Следовательно, по словам генерал-майора, задача номер один для Киева — продолжать активное сотрудничество с мировыми лидерами и поднимать вопрос об усилении санкций против Москвы. «И выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос [будет стоять так]: или отдадут Крым, или они останутся без штанов, условно говоря», — подчеркнул Кривонос.

Параллельно Украина должна усиливать собственную обороноспособность, чтобы «при необходимости действовать силовыми методами», добавил замсекретаря СНБО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем создание переговорной площадки по Крыму. На ней должны подниматься вопросы о соблюдении прав человека на полуострове и «в целом вопрос возвращения территории», заявил Зеленский.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.