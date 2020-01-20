Украинский генерал обвинил экс-главу генштаба в предательстве и «сливе»

Генерал-майор Вооруженных сил Украины и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос обвинил экс-главу Генштаба Виктора Муженко в предательстве и «сливе» в 2014 году во время боев за Славянск и Краматорск. Об этом Кривонос рассказал в интервью «Донбасс. Реалии».

Генерал утверждает, что из-за действий Муженко удалось уйти живыми Игорю Стрелкову (Гиркину) и другим донбасским ополченцам. По словам Кривоноса, украинские военные передавали координаты колонны Стрелкова и требовали открыть по ней огонь. Между Краматорском и Константиновкой можно было уничтожить отходящего противника без угрозы для мирных жителей.

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«И авиация, которая вылетела (а мы направляли авиацию, координировали, куда и как лететь), не открыла огонь. Почему? Задайте вопрос тому, кто руководил общей операцией», — заявил Кривонос. Он уточнил, что имеет в виду Муженко. «У меня к тому времени просто слова закончились, и я уже просто открытым текстом рассказал ему, что он нас слил и предал», — сказал замсекретаря СНБО. На уточняющий вопрос, считает ли он действия Муженко изменою, Кривонос ответил: «Абсолютно правильно».

По его мнению, если бы по колонне был нанесен удар, то бойцы противника не остановились бы в Донецке, а «неслись до самого Ростова».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Украины в 2014 году после победы в Киеве Евромайдана и свержения Виктора Януковича. Была провозглашена независимость Донецкой и Луганской народных республик. Киев начал силовую операцию по возвращению контроля над регионом. Бои за Славянск и Краматорск проходили с апреля по июль 2014 года и завершились отступлением ДНР.

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